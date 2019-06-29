HAVELSAN: "5G Teknolojisinde Yerli ve Milli Ürünler Kullanılmalı"

5G teknolojisine artık adımlarımızı hızlandırdığımız şu günlerde, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yapılan çalışmaları değerlendirdi. Atalay, HAVELSAN'ın "haberleşme teknolojileri kümelenmesi" ile NETAŞ, ASELSAN ve Argela şirketlerinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı altında birlik olarak ULAK AŞ'ye dönüştüğünü; bu şirketin de yerli ve milli baz istasyonu yapma projesi üzerinde çalıştığını belirtti.

Daha önce yapılan çalışmaların boşa yapılmadığını söyleyen Hamdi Atalay, şu sözleri sarf etti:

"Benim çağrım şu, özellikle bundan sonra gelinen çalışmalardaki aşamalar göz önüne alındığında, bazı şeylerin her iki tarafta da yapılmasını gerektiren bir noktaya gidiyor. Zaten 5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız. Bir yandan da aynı konuya çalışmak bir kaynak israfıdır. Örneğin sizin radyo devresini iki defa yapmanıza gerek yoktur. Birisinde varsa öbürü kullanmalı. Bu yüzden diyorum ki geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım."

Atalay, yeni nesil bağlantı altyapısı çalışmalarında mükerrer davranılmamasının lazım geldiğini belirterek, "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun bu, Türkiye'nin markası olmalı. Bunu da sadece Türkiye'ye değil başka pazarlara da satmalıyız. Zaten böyle bir potansiyel de var" dedi.

5G için henüz olması gereken seviyeye gelinmediğini ve doğru zamanı beklemenin elzem olduğunu söyleyen Atalay, uluslararası standartlara bakıldığında henüz kimsenin 5G'yi tamı tamı kullanabilen bir teknolojiyi sunamadığına dikkat çekti: "Standart belirleyici kurumlar tarafından belirlenen teknik performans göstergeleri var. Gecikme süresi 1 milisaniyenin altında kalması, hızın belirli bir seviyeye ulaşması gibi. Onlar belki bu standart yayımlarının 17, 18 veya 19'uncu versiyonlarında olacak. Gerçek 5G, o standartların sağlanmasıyla olacak."

5G'de yerli ve milli atakların hızlı bir şekilde yapılmasının gerekli olduğunu; diğer ülkelerin çalışmalarıyla senkronize gidilmesi gerektiğini belirten Atalay, sözlerine şu şekilde son verdi:

"BTK karar alıp '5G kullanabilirsiniz' derse, ilk olacak şey şudur; henüz ürünleri ham olan yabancı şirketler bize ürünlerini 5G diye sunacaklar. Vatandaşın aldığı hizmet, 4,5G'den fazla olmayacak. Bu da bizim 5G çalışmalarımızı baltalayacak. Yabancı yatırımcılar daha büyük bütçelerle çalıştıkları için doğal olarak ürünlerini bizden daha hızlı geliştirecekler. Bizim isteğimiz, çalışmalarımızı yakından takip etsinler, biz geliştirene kadar onları da bekletsinler. Biz de bu işe aynı zamanda başlayalım."