Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı
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Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı

04.03.2021 08:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:13

ABD'de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, New Jersey'deki bir havalimanında yere düşerken başını çarpan ve kanaması olan yaşlı bir adamın imdadına yetişti. Dr. Öz'ün "Rengi patlıcan gibi mosmordu." dediği yaşlı adam şimdi hastanede tedavi altında.

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, New Jersey'deki Newark Havalimanı'nda bir yolcunun hayatını kurtardı.

TESADÜF ESERİ ORADAYDI

Pazartesi günü geç saatlerde havalimanında yaşlı bir adam yere yığıldı. Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu. Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti.

Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kap cerrahı Mehmet Öz kurtardı
Dr. Mehmet Öz

"PATLICAN GİBİ MOSMORDU"

Yere düştüğü sırada başını çarpan ve kanaması olduğu öğrenilen yaşlı adam yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Dr. Öz o anları şu şekilde anlattı: "Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu. Hürriyet'in haberine göre; oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı. Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.

Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı
Haber Yorumları (5)
DOĞRUCU DAVUT: Haberde yaralanan adam için ''yaşlı adam'' denmiş daha sonra adamın 60 yaşında olduğu anlaşılıyor. 60 yaş yaşlımıdır? Bence 70-75 yaştan sonra yaşlı sayılması lazım. Mukayese için emeklilik yaşını düşünün , insanlar 65inden sonra emekli oluyor. Yani insanları hemen değersizleştirmeyin.
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İSODK: evet arkadaşlar bir yanlışlık olmuş, haberi ihtiyar delikanlı ya da yaşlı kurt olarak değiştirelim:D
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VİCDANSIZ YORUMCU: reklam kokan hareketler, kalpçi ne anlar beyin kanamasından
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