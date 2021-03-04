Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı

Muharrem İnce'nin partisinin ilk sloganı belli oldu! Açılımı da epey manidar

ABD'de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, New Jersey'deki bir havalimanında yere düşerken başını çarpan ve kanaması olan yaşlı bir adamın imdadına yetişti. Dr. Öz'ün "Rengi patlıcan gibi mosmordu." dediği yaşlı adam şimdi hastanede tedavi altında.

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, New Jersey'deki Newark Havalimanı'nda bir yolcunun hayatını kurtardı.

TESADÜF ESERİ ORADAYDI

Pazartesi günü geç saatlerde havalimanında yaşlı bir adam yere yığıldı. Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu. Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti.

Dr. Mehmet Öz

"PATLICAN GİBİ MOSMORDU"

Yere düştüğü sırada başını çarpan ve kanaması olduğu öğrenilen yaşlı adam yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Dr. Öz o anları şu şekilde anlattı: "Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu. Hürriyet'in haberine göre; oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı. Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.