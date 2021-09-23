Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde matbaa sahibi Mustafa Hebip, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti.

Hebip'in Görele Belediyesini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin tuvalet kısmındaki duvarı delerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Görele Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alınan kedinin ilk muayenesinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA / Kamil Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:03:32. #1.11#