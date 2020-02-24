Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:48
Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kıratlıoğlu Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri güvercini besledikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: Bültenler
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