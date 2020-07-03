Havai fişek fabrikasındaki patlama - Sakarya Valisi Kaldırım açıklama
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Havai fişek fabrikasındaki patlama - Sakarya Valisi Kaldırım açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür.

03.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:56

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." açıklamasında bulundu.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Havai fişek fabrikasındaki patlama - Sakarya Valisi Kaldırım açıklama

Kaynak: AA

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