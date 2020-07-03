Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın ardından çıkan yangına, yangın söndürme uçağıyla da müdahale edildi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 97 kişi ise yaralandı. YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DA MÜDAHALE ETTİ Fabrikanın içinde 110 ton patlayıcı madde olduğu öğrenildi. Yangının hemen ardından patlamalar bir an olsun susmadı. Fabrikada tonlarca patlayıcı olması ve patlamaların devam etmesi sebebiyle ekipler, yerden müdahale etmekte zorlanıyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Uçak çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İHA