Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme
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Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme

Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada bir önceki duruşmada tahliye edilen ve itiraz üzerine tekrar tutuklanan sanıklardan sorumlu müdür, avukatlarının itirazı sonrasında yeniden tahliye edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada bir önceki duruşmada tahliye edilen ve itiraz üzerine tekrar tutuklanan sanıklardan sorumlu müdür, avukatlarının itirazı sonrasında yeniden tahliye edildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada yeni gelişme yaşandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti. Çıkan tahliye kararına ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları itiraz etti. İtirazlar sonrasında tekrar hakim karşısına çıkan sanıklar, tekrardan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yaşanan durum üzerine gözaltına alınarak cezaevine gönderilen iki sanıktan sorumlu müdür Asiye A. hakkındaki karara avukatları itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanık Asiye A.'nın yeniden tahliyesine karar verdi.

(Orkun Kaya/İHA)

Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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