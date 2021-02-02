(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
02.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:11
İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne kırmızı yosun doldu.
İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne kırmızı yosun doldu. Kırmızıya bürünen sahildeki temizlik çalışmaları havadan da fotoğraflandı.
Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne lodos nedeniyle kırımızı yosun doldu. Sahil şeridini kaplayan kırmızı yosunları, temizlemek çalışma başlatıldı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizleme ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı Toplanan yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı