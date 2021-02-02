(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor

02.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:11
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor

İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne kırmızı yosun doldu.

İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne kırmızı yosun doldu. Kırmızıya bürünen sahildeki temizlik çalışmaları havadan da fotoğraflandı.

Kadıköy, Caddebostan Sahili'ne lodos nedeniyle kırımızı yosun doldu. Sahil şeridini kaplayan kırmızı yosunları, temizlemek çalışma başlatıldı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizleme ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı Toplanan yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü. 


(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüyen yosunlar temizleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:11:18. #1.16#
title