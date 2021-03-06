(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi

06.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:10
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi

İSTANBUL'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde trafik kilitlendi.

 İSTANBUL'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde trafik kilitlendi.

İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.


(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
(havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (havadan fotoğrafla) Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:10:11. #1.14#
title