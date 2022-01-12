Havadaki Kovid-19 virüsü, ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybediyor

İngiltere'de bulunan Bristol Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda, Kovid virüsünün solunan havada hayatta kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu ölçtü. Bir ilk olduğu belirtilen çalışmanın sonucunda, havadaki virüs, 20 dakika içinde bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk beş dakika içinde gerçekleştiği açıklandı.

Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, geliştirdikleri cihazla Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar hayatta kaldığını ölçerek virüsün ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ınını kaybettiğini açıkladı. Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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