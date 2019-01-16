Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Havacılık Grubu Model Uçak Üretiyor Projesi" kapsamında Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri model uçak yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Mardin İl Temsilciliği tarafından hayata geçirilen proje doğrultusunda bir hafta boyunca eğitim alan 60 öğrenci, eğitimlerin ardından ürettikleri uçakları uçurdu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmadan dereceye giren öğrencilere, THSF tarafından çeşitli hediyeler verildi.

THSF Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklere Mardin'de yeni başladıklarını ve projeyi daha küçük yaşlara indirerek çocukların uçağa olan ilgisini artırmak istediklerini söyledi.

Kentte ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesiyle beraber model uçak ürettik." dedi.

Öğrencilerden Fatma Nur Kepenç, projeden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İyi ki böyle bir ekinlik düzenlendi, maket uçak yaptık, uçurduk. Birinci oldum, çok sevindim." diye konuştu.

Kaynak: AA