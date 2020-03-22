Hava trafiğinde Covid-19 salgını: THY 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durduruyor
THY 5 nokta hariç tüm seferleri durduruyor.
22.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:30
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgınından dolayı Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı.
THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferleri içinse, "Ercan Havalimanı seferlerimiz için kısmi düzenlemeler yapılmış olup, 19 Mart 2020 itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar sefer sayısı azaltılmıştır." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com