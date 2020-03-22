Hava trafiğinde Covid-19 salgını: THY 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durduruyor THY 5 nokta hariç tüm seferleri durduruyor.

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgınından dolayı Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı.

THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferleri içinse, "Ercan Havalimanı seferlerimiz için kısmi düzenlemeler yapılmış olup, 19 Mart 2020 itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar sefer sayısı azaltılmıştır." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle