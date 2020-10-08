Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak
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Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak

08.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:05

Dolu uyarısı İstanbul'u harekete geçirdi, sabah saatlerinden beri halısını alan arabasına koşuyor. Merakla beklenen yağışla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını belirtti.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbullu vatandaşlar dolu yağışından olumsuz etkilenmemek için hazırlıklar yaptı. Sabahın ilk saatlerinde uyarılar art arda yapılırken, İstanbul'da henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Vatandaşlar hava durumu haberlerini yakından takip ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak

"DAHA YEREL BİR YAĞIŞ OLACAK"

Muammer Bil, bu seferki dolunun İstanbul'da çok etkili olmayacağını belirtti. Bil, dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını, beklenen yağışının daha yerel bir yağış olacağını vurguladı.

Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Öte yandan, Ekim, kasım, aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı yönünde tahminde bulunan uzman isim, yarın da İç Anadolu'nun iç kesimlerinde lodosun beklendiği belirtildi.

Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak
Haber Yorumları (6)
F.TEPELİ: yani milletin dışarı çıkmqsını engellemek icin hergun dolu yağmasını sölesin bu uzmancıklar??
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MEMET33: YAĞMURUN NE ZAMAN YAĞACAĞINI ANCAK ERMİŞLER BİLİR, SİZİN GİBİ DİNSİZLE DEĞÜÜÜL.
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YUNUS PAÇAL: Bu ülkenin metodolojisi malesef çok yetersiz
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