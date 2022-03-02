Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü - Haberler

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Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün vefat eden annesi Nefiye Küçükakyüz son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL (İHA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

TRABZON - Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün vefat eden annesi Nefiye Küçükakyüz son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çeşitli sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Nefiye Küçükakyüz, 93 yaşında hayatını kaybetti. Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - 3. Sayfa

İstanbul, Trabzon, Cenaze, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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