Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor
Haberler » Dünya » Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor - Haberler

Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor

Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınlarda adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.

20.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:32
Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor

'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınların adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.


Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde (Inserm) 184 kadın üzerinde yapılan araştırma kapsamında, maruz kalınan kirlilik düzeyleri test edilerek, hormonal seviyeleriyle karşılaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri