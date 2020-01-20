Hava kirliliği kadınların adet dönemini de etkiliyor
Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınlarda adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.
Fransa'da yapılan yeni bir çalışma, birçok hastalığın nedenlerinden biri olarak gösterilen hava kirliliğinin kadınların adet dönemini de etkilediğini ortaya koydu.
Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde (Inserm) 184 kadın üzerinde yapılan araştırma kapsamında, maruz kalınan kirlilik düzeyleri test edilerek, hormonal seviyeleriyle karşılaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle