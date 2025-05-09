HAVA DURUMU ANKARA: 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 10 Mayıs Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 10 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da yaşayanlar ve başkente seyahat etmeyi planlayanlar için 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın Ankara'da gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Özellikle öğleden sonra yağış ihtimali artıyor. Bu nedenle dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye bulundurması ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

Ankara Hava Durumu – 10 Mayıs 2025:

En yüksek sıcaklık: 28°C

En düşük sıcaklık: 13°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rüzgar: Güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette

ANKARA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU!

Ankara hava durumu