Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

KONYA'da, hava almak için çıktığı balkonda bastığı beton zemin çökünce 5 metre yükseklikten düşen Ayşe Akbaş (59), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi'nde meydana geldi. Hava almak için evinin korkulukları olmayan balkonuna çıkan Ayşe Akbaş, bastığı beton zemin çökünce 5 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Ayşe Akbaş'ın cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.