Hattattan Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine anlamlı hediye
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Hattattan Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine anlamlı hediye

Hattattan Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine anlamlı hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrencilere isimlerinin bulunduğu kaligrafi yazısı hediye edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrencilere isimlerinin bulunduğu kaligrafi yazısı hediye edildi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yaz Kur'an-ı Kerim kursuna devam eden öğrencilere İstanbul Esenler'de hat ve kaligrafi sanatçısı olan aslen Şarköylü hattat Ahmet Yalçın tarafından öğrencilerin isimleri kaligrafik yazı ile yazılarak hediye edildi. Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, "Güzel yazı sanatını öğrencilerimizle buluşturan ve öğrencilerimizin ad ve soyadlarının bulunduğu kaligrafik yazıları hediye eden Hat ve Kaligrafi Sanatçısı Ahmet Yalçın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Hediyelerin verilmesinin ardından öğrencilere hayırseverler tarafından dondurma ikram edildi. - TEKİRDAĞ

Hattattan Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine anlamlı hediye
Hattattan Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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