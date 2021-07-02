Hattat ne demek? Hattat ne iş yapar?
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Hattat ne demek? Hattat ne iş yapar?

Hattat ne demek? Hattat ne iş yapar?
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Kelime kökeni bakımından Arapça olan hattat, son günlerde anlamı merak edilen kelimeler arasında yer aldı. Sanat alanında bir meslek olan hattatlığın ve mesleği icra eden hattatın ne olduğu merak ediliyor. Peki, Hattat ne demek? Hattat ne iş yapar?

Bir tür güzel yazı yazma sanatı olan hat, ve mesleği icra eden hattatın ne olduğu merak ediliyor. Arapçada güzel yazı yazan anlamına gelen hattat anlamı en çok araştırılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Hattat ne demek? Hattat ne iş yapar? Detaylar haberimizde!

HATTAT NE DEMEK?

Hattat, Arapçada güzel yazı yazan anlamına gelen, eğri kesilmiş kalem ile Arap, Fars, Osmanlı veya Türk harflerini kullanarak yazı yazan, hat sanatı ile uğraşan sanatçılara verilen isimdir.

HATTAT NE İŞ YAPAR?

Bu sanatçılar oldukça meşakkatli ve sabır gerektiren bir eğitimden geçmekteydiler. Hattatlar elleri ve parmakları güçlensin diye okçulukta yapmaktaydılar. Pek çok ünlü hattat aynı zamanda usta birer okçu idi, hatta çoğu zaman iki müessese birlikte çalışırdı.

Hattatlar, Arapça harfleri kullanarak çalışır. İslami cümleleri ya da özlü sözleri kullanan hattatlar farklı bir form oluştururlar.

Hattatlar, sülüs, kufi ya da nesih gibi farklı tarzlara hakim olmak mecburiyetindelerdir.

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