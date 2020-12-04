Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun

04.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:11

Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesine uyarak işyerlerini kapatacak Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı esnafına yönelik kapatma tavsiyesi sonrasında esnaflar bu tavsiyeye uyacaklarını söyledi.

Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun

Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesine uyarak işyerlerini kapatacak

HATAY - Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı esnafına yönelik kapatma tavsiyesi sonrasında esnaflar bu tavsiyeye uyacaklarını söyledi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı A. Kadir Teksöz'ün tarihi Uzun Çarşı'nın 1 haftalığına kapatılması ile ilgili tavsiye kararı aldıklarını açıklamasının ardından bu durum esnaflar tarafından olumlu karşılandı. 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da esnaflar Pazartesi günü itibari ile işyerlerini açmayacaklarını belirttiler.

Tarihi Uzun Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Gündüz, tavisye kararına uyacağını, vatandaşların da evde kalması gerektiğini belirterek "Başkanımız güzel bir açıklama da bulundu. Aslında ben bu hafta da kapatarak bir hafta gelmeyi düşünmedim. Ama önümüzdeki haftadan itibaren kapatıp evde kalıp tatil yapmayı düşünüyorum. vatandaşlarımız da dışarıya çıkmasın ve evde kalsın. Maske mesafe ve hijyene dikkat etsinler" dedi.

Çarşı da tatlıcık yapan Şahap Fansa ise artık kazancı bir kenara bırarak sağlıklarını düşündüklerini belirterek "Bizde karar gelmeden kapatmayı düşünüyorduk. Artık kazancımızı bir kenara bıraktık evde çocuklarımız anne babamız var. Böyle bir tavsiyeyi uzun zamandır bekliyorduk. Karar gelmezse de biz kendimiz kapatmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda da zor geçiniyoruz. Çarşıya gelen giden oluyor ama millet para harcamaya korkuyor" dedi.

Uzun yıllardır Uzun Çarşı'da kasap olarak vatandaşlara hizmet veren Ender Öter ise koronavirüsün çok can aldığını bu yüzden kapatmanın daha doğru olacağını belirterek "şu anda Covid virüsü çok can yakıyor, kapatmanın olması gerekiyordu, daha önceden böyle bir karar alınsa bu kadar yayılmayabilirdi. Şu anda da işlerimizi etkilemiş durumda ama can yakıcı haberler almaktayız ve günlük ölüm sayısı da çok fazla. En azından virüsün yayılmasını önlemiş oluruz. Bu şekilde herkes dışarda bir çözüm olmuyor. Kısmi yasaklar çok etkili olmadı, 14 gün süreyle komple kapatılırsa belki daha da faydalı olur" dedi.

Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun
Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

İlgili Haberler

İstanbullu Salgında Daha Çok Destek ve Uzun Kapatma İstiyor
İstanbullu Salgında Daha Çok Destek ve Uzun Kapatma İstiyor
Hataylı üretici marul veriminden memnun
Hataylı üretici marul veriminden memnun
Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız
Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Erol Bulut Sinan Gümüş Nacer Chadli Samet Aybaba
Tüm Haberler Uefa Şehit Antalya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hataylı Uzun Çarşı esnafları kapatma tavsiyesinden memnun - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 19:11:28. #1.14#
title