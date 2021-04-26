Fırıncıdan bekçi ekiplerine sahurda sıcak ikram

Hatay'da fırın işletmecisi Naif Sarıoğlu, sahur vaktinde uygulama yapan bekçi ekiplerine çay ve simit ikramında bulundu.

Hatay'da fırın işletmecisi Naif Sarıoğlu, sahur vaktinde uygulama yapan bekçi ekiplerine çay ve simit ikramında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, merkez Antakya ilçesinde bekçi ekipleri, meydan ve işlek caddelerdeki uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Fırın işletmecisi Naif Sarıoğlu, bekçilere çay ve simit ikram ederek birlikte sahur yaptı.

Ramazan boyunca güvenlik görevlilerine ikramda bulunduğunu belirten Sarıoğlu, güvenlik görevlilerini her gördüğünde elinden geldiği kadar sıcak simit, poğaça ve çay ikramında bulunduğunu ve onlarla beraber sahur yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bekçiler de Sarıoğlu'na sahurdaki sıcak ikram için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan