Hatay Valisi Rahmi Doğan, kar nedeniyle zarar gören besicilerle görüştü

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören besicilerle bir araya geldi.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören besicilerle bir araya geldi.

Vali Doğan, Hassa Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve kurum müdürleri ile görüştü.

Daha sonra kardan zarar gören ilçe merkezindeki mahallere geçen Doğan, burada ahırları yıkılan ve hayvanları telef olan besicilerle görüşerek, taleplerini dinledi.

Doğan, besicilerin zararlarının karşılanacağını belirtti.