Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret

06.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:34

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'ü kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Sözen ve Gündüz de kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA