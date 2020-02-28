Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) Şehit sayısı 22'ye yükseldi"
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Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) Şehit sayısı 22'ye yükseldi"

İdlib'deki hava saldırısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.

28.02.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:45
Hatay Valisi Doğan:

'deki hava saldırısı

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) Şehit sayısı 22'ye yükseldi"
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