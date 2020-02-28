Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki hava saldırısı) Şehit sayısı 22'ye yükseldi"
İdlib'deki hava saldırısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
28.02.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:45
İdlib'deki hava saldırısı
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
Kaynak: AA