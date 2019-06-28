Hatay Valisi Doğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Dörtyol ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Doğan, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Vali Doğan'a, eşi Gülden Gülüzar Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı da eşlik etti.

Kaynak: AA