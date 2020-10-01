Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi
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Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi

01.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:30
Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, koranavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla gerçekleştiren denetimler çerçevesinde Samandağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, koranavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla gerçekleştiren denetimler çerçevesinde Samandağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda tüm ülkede olduğu gibi il genelinde de koronavirüs denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Vali Doğan, Samandağ'da bulunan Abdullah Cömert, Cumhuriyet ve Nazım Hikmet Ran Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek salgına karşı uyardı.

Denetimlerde market, berber gibi insanların toplu olarak bulunduğu tüm yaşam alanlarında maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız uyulmasının gerekliği ve bu süreçte taziye, gibi toplumsal vazifelerin yerine getirilmesinde tedbirlere dikkat edilmesinin önemini belirten Vali Doğan, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. - HATAY

Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi
Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi
Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi
Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:30:43. #1.15#
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