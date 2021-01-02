Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
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Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

02.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:59
Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Barış Pınar bölgesi Rasulayn'da gerçekleştirilen patlamanın ardından Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Hatay Valiliği'nin açıklamasına göre, ilçe merkezine yapılan saldırıda 10 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yerel kaynaklar, söz konusu saldırının bölgeye daha önce birçok kez saldırı düzenleyen PKK/YPG'nin tarafından düzenlediği üzerinde duruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden Cinderes'te meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "2 Ocak 2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Afrin'e bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 18:58:50. #1.15#
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