HATAY VALİLİĞİ ÇED RAPORU DUYURUSU
Hatay İli, İskenderun İlçesi, Azganlık Mahallesi Mevkii'nde Tosyalı Demir Çelik Sanayi A. Ş. tarafından yapılması planlanan "İskele-Dolfen ve Liman Amaçlı İlave Dolgu Alanı" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor...
Hatay İli, İskenderun İlçesi, Azganlık Mahallesi Mevkii'nde Tosyalı Demir Çelik Sanayi A. Ş. tarafından yapılması planlanan "İskele-Dolfen ve Liman Amaçlı İlave Dolgu Alanı" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor yeterli bulunup nihai edilmiştir. ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, Komisyonun nihai ettiği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) takvim günü süreyle halkın görüş ve önerilerine açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Kaynak: Habermetre