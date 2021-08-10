HATAY VALİLİĞİ ÇED RAPORU DUYURUSU

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Azganlık Mahallesi Mevkii'nde Tosyalı Demir Çelik Sanayi A. Ş. tarafından yapılması planlanan "İskele-Dolfen ve Liman Amaçlı İlave Dolgu Alanı" projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve rapor...