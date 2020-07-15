HATAY Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi, gözaltına alındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA