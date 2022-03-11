Hatay Kadın Girişimcileri Derneği öğrencilerle biraya geldi - Haberler

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Hatay Kadın Girişimcileri Derneği öğrencilerle biraya geldi

Bültenler - Güncel
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Hatay Kadın Girişimcileri Derneği öğrencilerle biraya geldi

Hatay Kadın Girişimcileri Derneği ( KAGİD ) üyeleri Üniversitemiz Antakya Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Atatürk Konferans Salonunda bir araya gelerek iş ve meslek deneyimlerini anlattılar.

HATAY (Bültenler) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Antakya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Miral Sağlar Arıca tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Hatay Kadın Girişimcileri Derneği üyeleri Mürvet Nurlu, Dilek Karadeniz ve Yasemin Mıstıkoğlu girişimcilik konusundaki tecrübelerinden ve hayat hikayelerinden örnekler verdiler.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okan Şener ve Prof. Dr. Fatih Sakin de katıldılar.

Etkinlik plaket ve çiçek takdimi sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Bültenler / Güncel

Kadın Girişimcileri Derneği, Antakya, Hatay, Mart, Güncel, Haberler

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