Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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