Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay'ın anavatana katılışının 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ata, mesajında, bulunduğu konum itibarıyla stratejik öneme sahip bir coğrafyada bulunması nedeniyle tarihte yaşamış sekiz ayrı medeniyete ait zenginlik unsurlarını üzerinde barındıran Hatay'ın bir tarih ve kültür bahçesi olduğunu belirtti.

Hatay'ın tarihten gelen zenginliğini karşılıklı hoşgörü ve sevgi iklimiyle buluşturmayı başardığını ifade eden Ata, mesajında şunları kaydetti:

"Hatay dünyada eşine az rastlanır bir güzelliği yaşatmayı başarabilmiş özel bir ilimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün '40 Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Esir Kalamaz' diyerek üstlendiği Hatay meselesi; 2 Eylül 1938 tarihinde Hatay Devleti'nin kurulmasına kadar devam eden süreç ile devam etmiş ve 79 yıl önce Hatay Devleti Meclisi'nin farklı kökenden 40 milletvekilinin oy birliğiyle aldığı vatanperver bir kararın ardından Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmayı tercih etmiştir. Sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginlikleri, tarihin süzgecinden geçerek günümüze ulaşan kültürel mozaiği, senede üç hasat yapmaya uygun bereketli toprakları, doğal limanları ve ticaret imkanlarıyla Hatay, bizlerin ve bizden sonraki nesillerin çabalarıyla kalkınmayı sürdürecektir. Vatanseverlik ve milletine duyduğu büyük bağlılıkla 79 yıl önce ana vatana iltihak eden Hatay insanı da, tüm dünyaya örnek olan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminden aldığı güç ve inançla daha mutlu bir geleceği kararlılıkla inşa etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Hatay'ın ana vatana katılışının 79.uncu yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu milli davaya hizmet eden herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Hataylıları içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."