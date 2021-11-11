Hatay İçin Geleceğe Nefes Olduk

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen ' Geleceğe Nefes Ol' etkinliğine katıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10. 30'da Antakya ilçemiz Alahan Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış Konuşmasını yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay konuşmasında, "2020 yılında İlimizde çıkan yangınlar neticesinde zarar gören alanlar, eski haline gelmesi amacıyla hızlı bir şekilde ağaçlandırma yapılmakta olup bu alanlar Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. 30 Temmuz 2020'de şuanda bulunduğumuz Alahan Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını neticesinde 38 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bu alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları başlamış olup hızlı bir şekilde devam etmektedir. " dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuşmasında, "Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin tamamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma gününde 'Geleceğe bir nefes' mottosuyla bugün burada, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için bir aradayız. Orman varlıklarımız milli servettir, ormanlarımız can damarlarımızdır. " dedi.

Yeşille bürünen tüm Türkiye gelecek nesiller için milli değerdir diyerek sözlerine devam eden Vali Doğan konuşmasının devamında, "Bugün burada binlerce fidanı, Türkiye genelinde milyonlarca fidanı, toprakla buluşturacağız. Orman varlıklarımızı sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Belki de son 10 yıl da dünya genelinde orman varlığını en fazla arttıran ülke Türkiye'dir. Ancak son birkaç yıldır orman yangınlarıyla mücadele etmekteyiz. Orman yangınlarında, orman teşkilatının fedakarca mücadelesine bizzat şahit oldum, onların bu süreçte gözünü kırpmadan orman varlıklarımızı korumak amacıyla cansiperane bir şekilde mücadele ettiklerine tanık oldum. Bu süreçte orman yangınlarıyla mücadele konusunda tecrübe kazandım. Edindiğim tecrübeye göre orman yangınlarında en etkili mücadele, anında yapılan müdahaledir. Orman teşkilatımız bu sene, özellikle İskenderun ilçemizde konuşlandırdığımız 3 adet hava aracı ile çıkan yangınlara çok hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti ve çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü. Bu mücadeleyi yürüten orman teşkilatımıza, fedakar personellerine ve bizimle birlikte olan köylülerimize, bize destek veren tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine de şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine geçen sene yanan bir alanı ağaçlandıracağız. Yapılan bu sembolik tören sayesinde yüzlerce ağaç dikeceğiz fakat yıl boyunca devam edecek olan ağaçlandırma çalışmalarımız ile binlerce, yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturacağız. Teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum, emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirmek adına bu tür törenlerin ve etkinliklerin faydası olduğunu da ifade etmek isterim. Herkesi saygıyla selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından tören, Vali Doğan ve protokol üyelerinin fidan dikimini gerçekleştirmesi ile son buldu.

Törene Vali Doğan'ın yanı sıra, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen, Hatay Barosu Başkan Vekili Av. Oya Mıstıkoğlu, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Antakya Belediye Başkan Vekili Metin Dağlı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, ilgili kurum temsilcileri, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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