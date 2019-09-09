09.09.2019 14:58

Hatay Emniyet Müdürü kaza yaptı: Eşi hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken eşi hayatını kaybetti

NİĞDE - Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA