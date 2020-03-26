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Hatay'dan sağlık çalışanlarına Yayladağı lokumu

Hatay'da, Yayladağı Belediyesi, 81 ilde çalışan sağlık personellerine ilçenin meşhur lokumunu gönderdi.

26.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:07
Hatay'dan sağlık çalışanlarına Yayladağı lokumu

Hatay'da, Yayladağı Belediyesi, 81 ilde çalışan sağlık personellerine ilçenin meşhur lokumunu gönderdi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında toplumun sağlığını korumak için mücadele eden sağlık çalışanlarına ülkenin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Yayladağı Belediyesi de, ilçenin meşhur şekerlemesi olan lokumu 81 ilde bulunan sağlık personellerine gönderdi. İlk olarak Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'a sembolik olarak takdim eden Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, hazırlanan lokumların kargo ile tüm illere gönderildiğini söyledi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı katkı sağlamak amacında olduklarını belirterek "Ülkemizi saran korona virüsü ile mücadelede başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. Bizler de bu çalışmalarda ufakta olsa katkımız olsun düşüncesi ile ilçemizin meşhur olan lokumunu tüm Türkiye'de 81 ilde çalışan sağlık müdürlüğü bünyesinde kurumlara ve personellere bugün itibariyle gönderdik. İlk olarak da Hatay İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Hambolat'a sembolik olarak da olsa lokumu kendisine takdim ettik. Tüm herkese afiyet olsun. Sağlık çalışanlarına itaat et, rahat et" dedi.

Korona virüs ile mücadelenin kısa sürede üstesinden gelineceğini belirten Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ise, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü olarak belediye başkanımıza nazik davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli olan sağlığı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor ve bu mücadelenin üstesinden hep beraber başarı ile geleceğimize inanıyoruz. Ben tüm sağlık çalışanları adına lokum ikramını kabul ediyorum. Tatlı yiyip, tatlı konuşalım. Çok kısa sürede güzel haberler vereceğimizden eminim" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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