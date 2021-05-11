Hatay'dan işgal altındaki Filistinlilere destek
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Hatay'dan işgal altındaki Filistinlilere destek

Hatay'dan işgal altındaki Filistinlilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hatay'da, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Hatay'da, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da protesto edildi. Hatay Memur-Sen öncülüğünde yapılan protesto gösterisi konvoyun şehir turu ile başladı. Bütün izinler alınarak yapılan protestoda, belgesiz ve herhangi bir izni olmadan dışarıya çıkan kişilere gerekli işlem yapıldı.

Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, yaptığı açıklamada Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa, cani teröristlerin saldırısı altında. Herkes sussa da Filistin'de, Küdüs'te bizim canımız dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışılan hakikati usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri ikiyüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Tepkimizi buradan gösteriyoruz ve bütün kalbi duygularımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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