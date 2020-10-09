Hatay'daki yangının ciddiyetini en iyi anlatan video

Hatay'da sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, hala söndürülemedi. Yangının ciddiyeti ise bölgeden bir vatandaşın çektiği videoda tüm gerçekliği ile gözler önüne serildi.