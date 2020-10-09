Hatay'daki yangının ciddiyetini en iyi anlatan video
09.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:44
Hatay'da sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, hala söndürülemedi. Yangının ciddiyeti ise bölgeden bir vatandaşın çektiği videoda tüm gerçekliği ile gözler önüne serildi.
Hatay'da İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yerleşim alanlarının olduğu bölgeye sıçradı. Yangında 8 kişi yaralandı; 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi.
Bölgeden bir vatandaşın çekip gönderdiği bir video, durumun ciddiyetini anlatan cinsten. Görüntülerde yerleşim alanlarının, ağaçların yandığı ve yoğun bir duman görülüyor. Aynı zamanda vatandaşların yangın sebebiyle yaşadığı panik anları da kamera tarafından kaydedildi.