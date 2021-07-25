"Ters Ev" 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
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"Ters Ev" 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen "Ters Ev"i 4 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşa edilen "Ters Ev"i 4 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

Altınözü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metrekare alana inşa edilen "Ters Ev" martta ziyarete açıldı.

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken "Ters Ev"i 4 ayda 25 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Ters Ev"e gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, ilçeyi ilklerle ve yeniliklerle buluşturmayı sürdüreceklerini aktardı.

'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
'Ters Ev' 4 ayda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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