Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

18.08.2019 23:19
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana geldi. Yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında ilk belirmelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA
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