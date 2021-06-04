Hatay'daki kazada şehit olan uzman çavuş Necati Yatkak'ın ailesine acı haber verildi
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Hatay'daki kazada şehit olan uzman çavuş Necati Yatkak'ın ailesine acı haber verildi

Hatay'daki kazada şehit olan uzman çavuş Necati Yatkak'ın ailesine acı haber verildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Necati Yatkak'ın (28) Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Necati Yatkak'ın (28) Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı Erdal Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve jandarma yetkilileri sağlık ekipleriyle birlikte geldikleri Bulca köyünde yaşayan şehidin babası Hayreddin ile annesi Ummuhan Yatkak'a oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Şehidin yakınları ve komşuları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya belediye ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Sağlık ekipleri de şehidin fenalaşan bazı yakınlarına müdahalede bulundu.

6 kardeşi bulunan şehit Yatkak'ın kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve Ayaz isminde 2 yaşında bir bebeği olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşının, bugün Bulca köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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