Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (2)

BAŞKANIN DOSYASI, SORUŞTURMA İZNİ İÇİN İÇİŞLERİ'NE GÖNDERİLDİİBB'nin, Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarının ardından atlardan 50'sini teslim aldığı ortaya çıkan ve partisinden istifa eden Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi...