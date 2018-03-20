Hatay'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski karakol amiri 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Doğru ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, darbe girişimi gecesinde sanık Doğru'nun Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğinde karakol amirliğine vekalet ettiği, ülke genelinde silahlı ve bombalı eylemlerin gerçekleştirildiği saatlerde sanığın karakoldaki personele "Asker gelirse kimse silah kullanmasın, başına bela almasın, polis asker çatıştı demesinler" tarzında sözler söyleyerek personel üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirtti.

Savcı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılıp, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Doğru ise savunmasında, kesinlikle darbe girişiminden haberi olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti lehine takdiri indirim kullandığı sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti.