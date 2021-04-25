HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolculuk yaptığı takside hayatını kaybeden Eda Demirel (24) için Bostancı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

HATAY'da, freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolculuk yaptığı takside hayatını kaybeden Eda Demirel (24) için Bostancı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna duvak örtülen Demirel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Mehmet Sultanoğlu (33) yönetimindeki 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü vinç, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçtikten sonra 2'si hareket halinde, 9'u park durumunda olan 11 araca çarptı. Kazada vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanındaki Özcan Ünal (38) ile çarptığı taksinin şoförü Zülfikar Göçmen (38) ve yolcusu Eda Demirel hayatını kaybetti. Vincin çarptığı 31 HU 006 plakalı otomobilde yaralanan Fuat Kababıyık (61), eşi Sevim (61) Kababıyık ve kızları Nilay (34) Kababıyık ile Sinan (21) Cımbız da sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar, aynı akşam ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsünün son anda kurtulduğu, diğer şeritten taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu'nun cenazesi Defne ilçesindeki Turunçlu Mahallesi Mezarlığı'nda, taksi şoförü Zülfikar Göçmen'in cenazesi Antakya Asri Mezarlığı'nda, kaza sırasında vinçte bulunan Özcan Ünal'ın cenazesi memleketi Bitlis Tatvan'da toprağa verildi.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yolculuk yaptığı takside hayatını kaybeden Eda Demirel için de Defne ilçesindeki Bostancı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, ailesi ve arkadaşları katıldı. Bekar olduğu için tabutuna duvak yerleştirilen Demirel'in cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Demirel'in ailesi bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HATAY'DAKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EDA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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