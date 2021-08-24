Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti
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Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti

Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 75 metre yükseklikteki cam seyir terasına, yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçi bekleniyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 75 metre yükseklikteki cam seyir terasına, yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçi bekleniyor.

Altınözü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli İrade Parkı'nda 2019'da kurulan terasa, yıl başından bu yana 90 bin ziyaretçi çıktı.

Aynı anda 30 kişinin bulunabildiği, 10 metre genişlik ve 15 metre uzunluğa sahip terasın yıl sonuna kadar 150 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, terasın bölge için önemli turizm noktası olduğunu, ilçeyi ilklerle ve yeniliklerle buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti
Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti
Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti
Hatay'daki cam seyir terasını yıl başından bu yana 90 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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