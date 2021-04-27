Hatay'da zahter hasadı başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçelerde ve dağda yetişen endemik bitki olan zahterin hasadına başlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçelerde ve dağda yetişen endemik bitki olan zahterin hasadına başlandı.

Altınözü Kozkalesi Mahallesi'nde toplanan zahter, kilosu 13-20 lira arasında satılıyor.

Ailesi ile beraber zahter hasadı yapan Gülümser Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelinin 4 ay boyunca geçimlerini zahterden sağladıklarını söyledi.

Ailesi ile beraber zahterin kilosunu 13 liraya sattığını belirten Kaya, "Ailemle beraber 10 dekar alana zahter ektik. 4 ay sürüyor toplaması. Haziran ayına kadar bu üretimi devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan