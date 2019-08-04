Hatay'da yük treni traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde yük treni, yolun karşısına geçmek isteyen Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücünün oğlu Mehmet Kozak (14) ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri