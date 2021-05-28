Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı

Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki kardeşe araba çarptı. Kardeşlerden Yaren Altun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Eren ise ağır yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan feci kaza, iki kardeşten birini hayattan kopardı, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Arsuz Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan başta olmak üzere Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçmek isterlerken araba çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 00:52:40. #1.16#

title