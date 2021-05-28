Kahreden kaza kardeşleri ayırdı! Yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki kardeşe araba çarptı. Kardeşlerden Yaren Altun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Eren ise ağır yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan feci kaza, iki kardeşten birini hayattan kopardı, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Arsuz Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan başta olmak üzere Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı