Hatay'da yılın ilk eriği kilogramı 60 liradan satılıyor
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Hatay'da yılın ilk eriği kilogramı 60 liradan satılıyor

Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel
Hatay'da yılın ilk eriği kilogramı 60 liradan satılıyor

Hatay'da toplanan yılın ilk eriği kilogramı 60 liradan satılıyor.

Hatay'da toplanan yılın ilk eriği kilogramı 60 liradan satılıyor.

Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki erik serasını ziyaret eden Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay bölgesinin iklimi ve coğrafi özellikleriyle ekvator bölgesinin en erkenci meyvelerinin bölgede yetişebildiğini belirtti.

Mart ayının ortalarından itibaren erik hasadına başlandığını kaydeden Çolakoğlu, "İlimizde 10 bin dekar civarında erik alanımız bulunmaktadır. 6 bin dekara yakını ise Samandağ'dadır.Toplam 10 bin tonun üzerinde de bir erik rekoltemiz bulunuyor . İlk hasada başlandığı zaman üreticin kilogramını 120 liradan satmaya başlamıştı . Şu an ise 60 lira civarında satılıyor. Çiftçilerimize ürettikleri ürünün bereketli olmasını diliyorum."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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