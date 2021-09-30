Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri H.A'nın Suriye sınırından uyuşturucu madde geçişi ve satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler, H.A'nın Suriye'den yasadışı yollarla günübirlik Hacıpaşa Mahallesi'ndeki eşinin yanına geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla şüpheli H.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.