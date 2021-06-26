Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 17,50 gram metamfetamin, 145 adet captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 17,50 gram metamfetamin, 145 adet captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak çalışma yaptı. Şehitler Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 17,50 gram metamfetamin, 145 adet captagon ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

R.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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